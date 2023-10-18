هل تتوقف الأمطار غدا على بعض المدن والمحافظات؟.. «الأرصاد» توضح

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس، أوضحت فيه تفاصيل بعض الظواهر الجوية، وهل يستمر سقوط الأمطار على بعض المدن والمحافظات التي شهدت ذلك الساعات الماضية.

وكشف خبراء الأرصاد، عن أنّ طقس الغد لن يشهد سقوط أمطار مثلما حدث اليوم من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

هل تشهد البلاد سقوط أمطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح على على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويسود غدا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء، وشمال الصعيد خلال ساعات النهار ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة ففي آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 20 درجة مئوية.