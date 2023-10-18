انتظام الحركة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية، وذلك عبر المحاور والكباري والطرق، بحسب نشرة المرور المذاعة على فضائية القناة الأولى، خلال برنامج «صباح الخير يا مصر».

انتشار الخدمات المرورية

وشهدت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة انتظامًا في شوارع الجيزة والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

انتظام حركة السيارات بالطريق الزراعي للقادمين من بنها

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، وشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها، وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.