«الأرصاد» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. تغير مفاجئ في الأجواء ليلا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، موضحة أن البلاد تتعرض لعدة ظواهر جوية، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ويكون الطقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

وتتغير حالة الطقس كليًا خلال ساعات الليل، ليسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون طقس لطيف ليلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم تساقط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتشمل هذه الأقاليم 7 محافظات.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم على أقاليم الجمهورية على النحو التالي:

درجات الحرارة الأربعاء 18-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 21 درجة مئوية.