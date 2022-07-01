المغرب ضيف شرف ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الرابعة

اختارت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، دولة المغرب لتكون ضيف شرف الملتقى في دورته الرابعة والتي تحمل اسم الفنان الكبير محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا يوم 14 أكتوبر عام 2020 بعد رحلة عطاء فني امتدت لنحو 50 عامًا.

الدورة الرابعة تحمل اسم محمود ياسين

واجتمعت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة الدكتور حسام بدراوي، في دورته الرابعة والتي تحمل اسم دورة الفنان الكبير محمود ياسين، في أولى اجتماعاتها بمقر جمعية نشر الثقافة والمعرفة، لمناقشة تفاصيل الدورة المقبلة والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر 2022.

اختيار المغرب ضيف شرف ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي

وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع السياسة العامة للدورة الرابعة، كما تحددت خطط العمل للملتقى قبل انطلاقه، وتم مناقشة عدة موضوعات منها: اختيار المغرب ضيف شرف، كما تم طرح مبدئي لأسماء المكرمين، بالإضافة لملفات أخرى تخص أعضاء لجان التحكيم، مواعيد فتح وغلق المشاركة في الدورة الرابعة.

وكانت الدورات الثلاث السابقة لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، حملت أسماء عدد من النجوم وهم يحيى الفخراني، محمود عبد العزيز، وسمير غانم.

وتأتي الدورة الرابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بعد نجاح وصدى دولي كبير لأول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي حيث انطلقت الدورة الأولى في أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وبدعم ورعاية كل من وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، وهيئة تنشيط السياحة.

تضم اللجنة العليا للملتقى في دورته الرابعة كل من الكاتبة فاطمة ناعوت، والفنان طارق دسوقي، والدكتورة أمل صديق عفيفي، والإعلامية دينا عبد الكريم، الدكتورة سمر سعيد أمين عام الملتقى، المخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقى، ويترأس اللجنة العليا الدكتور حسام بدراوي.