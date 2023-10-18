«الإصلاح والنهضة»: مصر دفعت ثمنا باهظا للدفاع عن القضية الفلسطينية

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أهمية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار الألماني، إذ إنها مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، وتوضح رؤية الدولة المصرية لهذا الملف، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تناول عدة مرات موضوع وجود محاولات دولية كثيرة لتصفية القضية الفلسطينية، وتهجير وترحيل الفلسطينيين إلى سيناء، وأصبح الموضوع حقيقة على أرض الواقع.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تضغط على الفلسطينيين

أضاف «عبدالعزيز»، خلال حواره لتغطية خاصة عن آخر تطورات القضية الفلسطينية مع الإعلامي أحمد عبدالصمد على قناة الحياة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تضغط على الفلسطينيين، من خلال المجازر الوحشية وتدمير المستشفيات وخرق القانون الدولي، بهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري وسط تواطؤ دولي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم، أكد أن مصر واضحة وحاسمة للغاية ورسائلها لا تحتمل التأويل، فالأمن القومي المصري خط أحمر، ومصر لن تسمح أبدا بتصفية القضية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي زعيم تاريخي وطني

تابع أن مصر دفعت ثمنا باهظا للدفاع عن القضية الفلسطينية، فضلا عن صراعها الطويل على مر التاريخ مع إسرائيل، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي زعيم تاريخي وطني، يعي تماما أهمية الوطن، وأوصل رسائل لكل دول العالم بصورة واضحة ومحددة نحو هذه القضية، مشيدا بإصرار الرئيس السيسي، على عدم خروج أي جنسية أجنبية من معبر رفح، إلا بدخول المساعدات الإنسانية لغزة.