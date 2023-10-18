رئيس «النواب»: الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة بوحشية ممنهجة

قال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن من منطلق مركزية القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية، أولت مصر منذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة، أهمية قصوى للشق الإنساني، بدعوتها لجميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية، إيصالها لمطار العريش الدولي، الذي جرى تحديده لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من جميع الأطراف والمنظمات الدولية، تخفيفا عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستجابة لمعاناته جراء ما يتعرض له من وحشية إسرائيلية ممنهجة.

أضاف «جبالي» في كلمته أمام المؤتمر الـ35 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، بشأن التصعيد الدائر في الأراضي الفلسطينية، في كلمة نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «وفي سياق موازٍ، سعت مصر بشكل حثيث إلى تكثيف اتصالاتها بكل الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء هذا التصعيد غير المسبوق حقنا للدماء، كأولوية أولى وللحيلولة دون امتداد المواجهات الحالية بصورة تهدد بإشعال الأوضاع في المنطقة، وتعريض شعوبها لويلات حرب موسعة يصعب تصور مداها».

وتابع أنّ هذا المشهد المأساوي الذي نشهده حاليا، ما هو إلا نتاج الإهمال في التعاطي الجاد مع القضية الفلسطينية، فضلا عن تاريخ طويل من الاستفزازات الإسرائيلية، تمثلت في تصاعد وتيرة التحريض والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، والتوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، وارتفاع معدلات عنف المستوطنين والانتهاكات المستمرة للوضع القائم بالمقدسات في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى حالة التخاذل الدولي، التي تجلت في عدم العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وتكفل استعادة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.