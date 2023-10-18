 وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود بالذخيرة

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود، الذي تجريه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية باستخدام الذخيرة الحية، ويأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ. ح طارق حامد الشاذلي قائد المنطقة المركزية العسكرية، كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنطقة لتنفيذ كل المهام المكلفة بها، مؤكداً حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لحماية الوطن وصون مقدساته.

وأثنى الفريق أول محمد زكي على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع، مشيداً بالقرارات المتخذة من القادة والضباط وقدرتهم على العمل في نسيج متكامل مما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة لتحقيق الأهداف المخططة.

والتقى القائد العام للقوات المسلحة، برجال المنطقة المركزية العسكرية، إذ نقل لهم تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهود التي يبذلها رجال المنطقة المركزية العسكرية، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالتدريب وتطوير أساليبه ووسائله باعتباره الركيزة الأساسية لقدرة وجاهزية القوات المسلحة لتنفيذ أي مهمة توكل إليها.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت تنفيذ إحدى المهام التدريبية المخططة ضمن أنشطة المشروع، وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في تنفيذ مهامهم للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير العمليات.