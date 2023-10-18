برلماني: بيان «التنسيقية» تفويض للرئيس السيسي لاتخاذ ما يلزم لحماية الأمن القومي

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ ما دفع «التنسيقية» لإصدار بيانها وإعلانها تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي، هو «استشعارنا بالخطر الحقيقي جراء ما يحدث في فلسطين الشقيقة، وجرائم الإبادة الجماعية»، بالإضافة إلى حديث الرئيس المصري عن حماية الأمن القومي المصري.

درويش: القضية الفلسطينية على المحك وضغط خطير يمارس لتصفيتها

وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، أنَّ القضية الفلسطينية هذه الأيام على المحك بشكل خطير للغاية وهناك ضغط يمارس من بعض الدول بالمجتمع الدولي لتصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير أبناء فلسطين، سواء بقطاع غزة إلى سيناء أو الضفة الغربية إلى الأردن.

وتابع النائب عمرو درويش، أنَّ حديث الرئيس السيسي اليوم، وفي أكثر من مناسبة خلال الأيام الماضية، على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي المصري وأنه خط أحمر، يعد استدعاء لجميع أبناء وقوى الشعب المصري سواء سياسيين أو غير سياسيين، أحزاب أو مستقلين، فالجميع مدعو للتكاتف والوقوف صف واحد خلف القيادة الفلسطينية، وإعادة تفويض الرئيس السيسي مجدداً لمجابه هذه المخططات والحفاظ على الأمن القومي المصري، والأمن القومي العربي وكذلك القضية الفلسطينية من تصفيتها، والبيان تأكيد على دعم الموقف المصري وقيادته للقضية ولن يتم السماح لتصفيتها.