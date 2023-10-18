جمال الكشكي: القضية الفلسطينية في وجدان المصريين ومتوارثة عبر الأجيال

قال الكاتب جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني، كانت واضحة إلى كل من يهمه إقرار السلام في المنطقة.

ثوابت لدى الدولة المصرية تجاه القضية

أضاف خلال مداخلة هاتفية في تغطية خاصة لقناة «أون» مع الإعلامية سارة حازم طه، أن مخطط تهجير الفلسطينيين أمر يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي، وهناك ثوابت لدى الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.

الشعب المصري يثق في قرارات الرئيس السيسي

وأكد أن أغلب المشاركين في الاحتجاجات اليوم من الشباب، وهذا يؤكد أن القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري، وهي قضية متوارثة، منوها بأنه لم يفاجأ بنزول المصريين للشوارع للتنديد بجرائم إسرائيل، متابعا: «المصريين يعني الإرادة الصلبة دائما، والمسألة بقت هم عام في كل بيت مصري».

ولفت إلى أن الإيمان الراسخ لدى المصريين تجاه القضية الفلسطينية، لمسناه في شوارع مصر اليوم، بعد خروج المصريين للتنديد بجرائم إسرائيل في قطاع غزة، وتأييد الرئيس السيسي فيما يتخذه من قرارات بشأن حل الأزمة.

وأشار إلى أن الشعب المصري يثق في قرارات الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية، ويقف خلفه، ويشعر أن كل شيء في أمان، وأن الأمن القومي المصري مسؤولية الرئيس السيسي.