«الوطنية للإعلام» تؤيد موقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، تأييدها للموقف الشجاع والصلب للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إجهاض مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم.

وأشادت الوطنية للإعلام، بجهود الرئيس في الحفاظ على الحقوق القانونية والإنسانية للشعب الفلسطيني، والمساعي الحثيثة لوقف تلك الحرب، التي تؤدي إلى مخاطر كبيرة، تهدد عملية السلام في الشرق الأوسط، الذي طالما حافظت مصر على التزاماتها به.

وأكدت مواصلة دورها وواجبها الوطني، في تقديم المساندة الإعلامية للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين في مواجهة انحياز الإعلام الغربي، ودحض الأكاذيب، وتوضيح الحقائق من قتل وتدمير يرتكب فى حق الشعب الفلسطيني، والتأكيد على موقف مصر الثابت من القضية قيادة وشعبا، حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.