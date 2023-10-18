كاتب صحفي: لن نقبل بحل مشاكل إسرائيل على حساب الشعب المصري

وصف الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن رفض تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بـ«المطمئنة» للشعب المصري لأقصى درجة.

القيادة السياسية تعلم جيدا حدود أمنها القومي

وأضاف أشرف أبو الهول خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، أن القيادة السياسية تعلم جيدا حدود أمنها القومي وأيضا الدعم للشعب الفلسطيني، قائلا إن مصر لن تقبل بحل مشاكل إسرائيل على حساب الشعب المصري أو حساب الشعب الفلسطيني، بأن يتم إرسال الشعب الفلسطيني إلى مصر. كما أن الأردن لديه مخاوف من تهجير الشعب الفلسطيني إليه.

مصر تستطيع الدفاع عن حقوقها

وأكد أن مصر تستطيع أن تدافع جيدا عن حقوقها وعن حقوق الشعب الفلسطيني، ولعل أبسط أمر إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشددا على أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف بقوله: «لو إنتم متصرفتوش إحنا هنتصرف».

ولفت إلى أن جو بايدن، الرئيس الأمريكي، جاء لدعم إسرائيل حتى أن جدول أعمال زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل كان واضحًا بأنه سيقابل أسر الأسرى الإسرائيليين.