«أبوشقة»: أؤيد الرئيس السيسي في اتخاذ أي إجراءات للحفاظ على الحقوق الفلسطينية

قال النائب بهاء الدين أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، إنّ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يتنافى تماما مع ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية، مشددًا على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولتين، مؤكدا تأييده الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل ما يتخذه من قول أو فعل أو إجراءات للمحافظة على سلامة وأمن الأراضي الفلسطينية والحقوق الفلسطينية.

أضاف في الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، لبحث الأوضاع الطارئة في الأراضي الفلسطينية، وتنقلها قناة «الحياة»، على الهواء: «ما يحدث في فلسطين يشكل جرائم حرب وإبادة جماعية ويستوجب المحاكمة طبقا لمواثيق الأمم المتحدة أمام المحكمة الجنائية الدولية».

وتابع: «موقف مصر شعبا وقيادة وجيشا، واضحا وصريحا، مفاده أن مصر لا تبغي إلا الأمن والسلام مع المحاذير التي أوضحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في حديثه مع بلينكن وشولتز، بأن التهجير القسري مرفوض، وأمن مصر خط أحمر لا تهاون فيه».