الآلاف يحتشدون في الأقصر دعما لتصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

نظم أهالي محافظة الأقصر وحزب مستقبل وطن بالمحافظة وقفة تضامنية لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتفويض الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.

وقف العدوان

واحتشد الآلاف من أهالي المحافظة وكل فئات المجتمع الأقصري في ميدان وساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر، حاملين أعلام فلسطين ومصر، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومرددين الهتافات المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، كما أعلن المشاركون في الوقفة موافقتهم على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما يتخذه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.