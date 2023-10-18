ابن شعبان عبد الرحيم يطرح الجزء الثاني من أغنية «أنا بكره إسرائيل» قريبا

انتهى الشاعر الغنائي إسلام خليل من تسجيل أغنية، «أبويا كان عنده حق»، والتي يقوم بغنائها «عدوية» نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، إذ تتناول الأحداث الحالية في فلسطين والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال إسلام خليل لـ«الوطن»: «بعد مشاهدتي للأحداث الراهنة قمت بكتابة أغنية أبويا كان عنده حق، استكمالا لأغنية «أنا بكره إسرائيل» وهي الجزء الثاني منها، وهيغنيها عدوية ابن شعبان عبدالرحيم وتتناول الأغنية ما تفعله حاليًا إسرائيل من خراب وسفك دماء».

كلمات أغنية «أبويا كان عنده حق»

وتقول كلمات الأغنية:

أبويا كان عنده حق

هو وإسلام خليل.. ساعة ما قالوا زمان

أنا بكره إسرائيل… اللي حصل في غزة

كارثة ملهاش مثيل… وجريمة بترتكبها

أمريكا وإسرائيل…كيان صهيوني محتل

غاوي الخراب والدم… إذا كنش حد يلمه

عمره ما بيتلم.

لازم تشوفلكم حل.. وتعيشوا مخلصين

عشان إنتو آخر محتل… وآخر محتلين حربكو حرب خسيسة… مفيهاش شرف ولا حق وكل شعوب العالم

من جرايمكم هتطق…. مصر مع القضية

والحق لو كان فين ومن زمان بتنادي

بحل الدولتين… أنا عدوية شعبان

وبحذر إسرائيل… بالغنوة اللي كتبهالي

برضو إسلام خليل حبيبي إسلام خليل