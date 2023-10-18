«شباب كفر الشيخ» تنظم وقفة لدعم تصريحات الرئيس السيسي الرافضة لتهجير الفلسطينيين

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، مسيرة ووقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييد مواقف الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية، وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية.

المسيرة خرجت من أمام ديوان المديرية بكفر الشيخ إلى ميدان النصر

خرجت المسيرة من أمام ديوان عام مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، متجهة للوقوف بميدان النصر، لتعلن تضامنها مع أهالي غزة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، وأعلن الشباب موافقتهم على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما يتخذه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية، والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

وكيل وزارة الشباب والرياضة: نؤيد موقف الدولة المصرية

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تأييده الكامل لموقف الدولة المصرية والاصطفاف خلف القيادة السياسية في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط تهجير الأشقاء من قطاع غزة إلى أرض سيناء، موضحاً أنّ ملايين المصريين خرجوا للتظاهر تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، ليكون المعيار الوحيد في ذلك هو السلام العادل، وذلك حفاظاً على مقدرات مصر وأمن وسلامة شعبها.