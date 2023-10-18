حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تنظم وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين

نظمت حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين.

وردد المشاركون في الوقفة، هتافات «يا فلسطين.. يا فلسطين.. إحنا معاكي بالملايين»، «بالروح والدم نفديكي يا فلسطين» وذلك عقب الانتهاكات والأفعال الدنئية التي ارتكابتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

أكد المشاركون في الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين، دعمهم الكامل لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ رددوا هتاف «إحنا معاك يا ريس.. فوضناك فوضناك كل الشعب يا سيسي وراك».