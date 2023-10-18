نقابة المحامين بسوهاج تنظم وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

دعت نقابة المحامين بمحافظة سوهاج، اليوم، أعضائها للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وقصف مستشفى المعمداني.

وقال عادل أبو الشباب، نقيب محامين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النقابة دعا إلى وقفة احتجاجية بميدان الشبان المسلمين، ضد الاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الأمريكية.

وأضاف أن المحامين سيرددون هتاف «يسقط قتلة الأطفال» خلال الوقفة الاحتجاجية.

المجلس يعلن الحداد

وأعلن مجلس النقابة الحداد لمدة ثلاثة أيام، منددا بالموقف الأمريكي والأوروبي من العدوان الإسرائيلي، وطالب بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس الأركان لجيش الاحتلال إلى محاكمة دولية، لارتكابهم جرائم حرب ضد الإنسانية.