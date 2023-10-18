عضو لجنة العلاقات الخارجية بالنواب: دور مصر «تاريخي» في دعم فلسطين

أكدت الدكتورة آيات الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر دائما لها دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية مشيرة إلى تأييدها الكامل لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بخصوص القضية الفلسطينية.

قصف مستشفى المعمداني

وأدانت آيات الحداد القصف المتعمد من الاحتلال الإسرائيلي الذي طال مستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة.

وأضافت الحداد في بيان اليوم، أن تلك الجريمة النكراء تضرب بعرض الحائط المواثيق الدولية وأحكام القانون الدولي والإنساني، والقيم الإنسانية، واصفة ما حدث بأنه انتهاك صريح للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.

الحداد: العالم كله يتحمل مسؤولية الأبرياء والمدنيين

وتابعت: «أتعجب من صمت منظمات حقوق الإنسان مما يحدث فيعتبر ذلك بمثابة إبادة جماعية طبقا لاتفاقية جنيف».

وأشارت إلى أن العالم كله يتحمل مسؤولية الأبرياء والمدنيين والأطفال الذين استشهدوا جراء القصف البشع، وتلك الجريمة النكراء.

مطالب بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة

وطالبت المجتمع الدولي بفتح تحقيق عاجل في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، لارتكاب هذه الجرائم داخل الأراضي الفلسطينية، وأن يتحرك لإنهاء القصف الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني.