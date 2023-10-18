«التجمع»: ندين العدوان الإسرائيلي ونحذر من استهدافه تصفية القضية الفلسطينية

أصدر حزب التجمع، بيانًا، أكد فيه على موقفه التاريخي المساند لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية، موضحا: وإن كنا نقف مع صموده في غزة وفي كل مدن وقرى فلسطين المحتلة، فأننا ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، ونحذر من استهدافه تصفية القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني خارج أراضيه.

وأكد «التجمع» أن المصريين شعبًا وقيادة لن يسمحوا بأي شكل من الأشكال بتكرار حدوث نكبة جديدة للشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم.

القضية الفلسطينية

وأعلن حزب التجمع في بيانه ما يلي بخصوص القضية الفلسطينية:

1 - تأييده ودعمه لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في رفضه لمخطط تصفية القضية الفلسطينية، برفضه عمليات التهجير القسري للفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، ورفضه المشاركة في المؤتمر الرباعي بالأردن مع الرئيس الأمريكي بايدن بعد العدوان علي مستشفى المعمداني.

2 - إدانة الحصار الإسرائيلي الأمريكي للشعب الفلسطيني في غزة في ظل الصمت والتواطؤ الغربي، وتجاهل المآسي التي يعيشها نساء وأطفال غزة والمرضى والجرحى في المستشفيات الفلسطينية.

3 - ويطالب بطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة واستدعاء السفير المصري من تل أبيب.

4 - إدانة المساعدة والدعم العسكري الأمريكي والإنجليزي بإرسال البوارج وحاملات الطائرات والجنود، بدلا من الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

5 - مواصلة الاحتجاج السياسي لدى سفراء أوروبا في القاهرة من الدول الداعمة للعدوان الصهيوني.

6 - ويناشد الدول الداعمة للحق الفلسطيني التحرك لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للانعقاد لمناقشة العدوان الإسرائيلي الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

7 - الدعوة لتشكيل لجنة لتوثيق الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، ورفع تقرير بنتائجها للمجلس الدولي لحقوق الإنسان للنظر في ملاحقة مرتكبيها.

بيان حزب التجمع

واختتم بيان الحزب: نعلن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الصامد والمقاوم، ونرفض تصفية قضيته عبر التهجير القسري والتوطين خارج أراضيه، وندين العدوان الإسرائيلي الهمجي، ونؤكد على موقفنا الثابت المتمثل في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.