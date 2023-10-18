بالأرقام.. 9373 شهيدا في 7 اعتداءات إسرائيلية على قطاع غزة منذ 2008

على مدى الـ15 عاما الأخيرة، شن الاحتلال الإسرائيلي 7 اعتداءات على قطاع غزة الفلسطيني، واستمرت بمجموعها 110 أيام إلى الآن، واستُشهد فيها أكثر من 7593 مواطنا فلسطينيا، وأصيب أكثر من 33 ألفا، فيما استشهد آخرون في أعمال عنف مغايرة.

1410 شهداء فلسطينيين في العدوان الإسرائيلي الأول

ففي عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأول، 27 من ديسمبر 2008 وحتى 18 يناير 2009، الذي استمر 23 يوماً، استُشهد ما يقارب 1410 مواطنين فلسطينيين، وأصيب 5380 آخرين، وفي العدوان الثاني عام 2012، الذي استمر 8 أيام، استُشهد ما يقارب 176 مواطناً فلسطينياً، وأصيب 1300، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وفي العدوان الثالث، عام 2014، الذي استمر لـ51 يوما، استُشهد ما يقارب 2130 مواطنا فلسطينيا، وأصيب 11 ألفا، وفي عدوان عام 2019، الذي استمر لـ3 أيام، استُشهد 34 مواطنا فلسطينيا وأصيب أكثر من 111، وفي عدوان 2021، الذي استمر لـ11 يوما، استُشهد 254 مواطنا وأصيب 1990، وفي عدوان 2022، الذي استمر لـ3 أيام، استُشهد 49 مواطنا وأصيب أكثر من 360 آخرين، وحتى نهاية اليوم الـ12 من العدوان المتواصل على غزة، منذ السابع من أكتوبر الجاري، استُشهد 3540 فلسطينياً على الأقل، وأصيب أكثر من 13400 مواطن في قطاع غزة.

شهداء مسيرات العودة

وبالإضافة إلى الـ7593 شهيداً، الذين ارتقوا نتيجة الاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، هناك أكثر من 1780 شهيداً فلسطينياً، أكثر من 250 منهم استشهدوا خلال مسيرات العودة عند السياج الفاصل عام 2018، ليصبح العدد الكلي لشهداء القطاع في الـ15 عاماً الأخيرة، للفترة ما بين عامي 2008 و2023، أكثر من 9373 شهيداً.

وفي تفاصيل تلك السنوات، فقد شهد عام 2008 سقوط 520 شهيدا، وعام 2009 سجل 183 شهيداً، وعامي 2010-2011 حوالي 213 شهيداً، وفي عام 2012 سقط 81 شهيداً، وعام 2013 سجل 12 شهيداً، أما عام 2014 فقد سجل 42 شهيداً، وعام 2015 حوالي 27 شهيداً، وعام 2016 حوالي 10 شهداء، وعام 2017 سجل 28 شهيداً، وسجل عام 2018 نحو 305 شهداء، وعام 2019 سجل 82 شهيداً، وعام 2020 سجل 7 شهداء، وعام 2021 شهد سقوط 14 شهيداً، وعام 2022 سجل 4 شهداء.