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المتحدث باسم «فتح»: المعركة الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

كتب:

شريف سليمان
06:23 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مصر

مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في مصر

قال عبد لفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح بمفوضية التعبئة والتنظيم، إن المعركة الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي على الضفة، وأعلنت الحرب على الضفة قبل أكثر من عام، يتزعمها بن جفير، ومنها اجتياح جنين.

الاحتلال الإسرائيلي يريد تحييد غزة ليتفرغ للضفة

وأضاف خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تحييد غزة ليتفرغ للضفة، هو يريد تهجير الضفة ليصفي فكرة الدولة الفلسطينية من الأساس، فدون الضفة الغربية لا توجد دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

الضفة لم تحمل غزة أكثر مما تحتمل وقت المواجهة مع الاحتلال

وتابع أن الضفة لم تحمل غزة أكثر مما تحتمل وقت المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي، والآن دخلت غزة المعركة بكل ثقلها، «دخلنا المواجهات متفرقين لكننا سنخرج منها متحدين، الاحتلال أسقط جميع الأوراق السياسية من أيدينا ولم يتبق سوى النضال والكفاح».

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