وزير السياحة: زيارات تعريفية للمؤثرين من إيطاليا وبريطانيا وألمانيا

كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن أن برنامج تحفيز الطيران الذي اعتمدته الوزارة تسبب في زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى مصر بنحو 44% وذلك في الفترة من شهر مايو الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة قررت الموافقة على استمرار برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل 2024.

تنظيم زيارات تعريفية لعدد من المدونين

أضاف في بيان، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، اليوم، أن الهيئة ستقوم خلال الأسبوع المقبل، بتنظيم زيارات تعريفية لعدد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من دول إيطاليا وبريطانيا وألمانيا، وذلك كأحد الأدوات الترويجية لجذب السياح إلى زيارة مصر.

الترويج للمقصد السياحي المصري

أشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة قامت بتصوير مجموعة من الأفلام الترويجية القصيرة مع عدد من السياح من مختلف الجنسيات المتواجدين حالياً بعدد من المدن السياحية المصرية، يتحدثون خلالها عن تجاربهم أثناء زيارتهم لهذه المقاصد، لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإرسالها لمنظمي الرحلات وشركات الطيران للاستفادة منها في الترويج للمقصد السياحي المصري.

أضاف وزير السياحة والآثار، أن هيئة تنشيط السياحة ستقوم برعاية عدد من الفعاليات والأحداث المختلفة بهدف الدعاية لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة من خلال تلك الفعاليات.