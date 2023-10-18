التنسيقية تطالب بتحقيق فوري في حذف «فيس بوك» و«إنستجرام» لأي محتوى يتضامن مع فلسطين

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان، إنها رصدت بمختلف مكوناتها الحزبية والسياسية، تعرض ملايين من المستخدمين في الدول العربية وحول العالم، لمنصات «ميتا» أبرزها فيس بوك وإنستجرام، لموجة من التضييق والقمع وضرب الحائط بكل الحريات الرقمية وحرية الرأي والتعبير، من خلال مصادرة أغلب المحتوى الخبري أو التعبيري بشأن الأحداث الجارية على الأراضي الفلسطينية.

وأكدت التنسيقية أن هذا الأمر يعد انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير وكل حقوق المستخدمين المنصوص عليها قانونًا بموجب سياسات الاستخدام لهذه المنصات انحيازًا للاحتلال الإسرائيلي للتغطية على جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع بيان التنسيقية: «وعليه فإننا نطالب دبلوماسيي وسياسيي العالم والمنظمات الحقوقية والرقمية المختصة بمخاطبة شركة (ميتا) لفتح تحقيق فوري بشأن هذه الخروقات والانتهاكات لحقوق المستخدمين».