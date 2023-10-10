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اللواء أيمن حب الدين لـ«الشاهد»: سلاح الدفاع الجوي أنشئ في 1 يوليو 1968

كتب:

محمد أيمن سالم
11:50 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
اللواء أيمن حب الدين

اللواء أيمن حب الدين

قال اللواء أيمن حب الدين قائد الكتيبة 418 رادار وصواريخ دفاع جوي خلال حرب أكتوبر، إن الروح المعنوية للجيش وللشعب ارتفعت سريعا بعد هزيمة يونيو، خاصة بعد إغراق المدمرة إيلات، التي استدرجتها القوات البحرية للمياه الإقليمية برسالة كاذبة، وبمجرد دخولها نسفتها لانشات الصواريخ.

القوات الجوية

أضاف خلال لقائه في برنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدفاع الجوي كان يتلقى أوامره من القوات الجوية أحيانا ومن المدفعية أحيانا أخرى، حتى أصدرت القيادة المصرية قرارا بإنشاء سلاح الدفاع الجوي يوم 1 يوليو 1968.

رئيس أركان الجيش المصري

وذكر أنه في 8 مارس كانت البداية الفعلية لحرب الاستنزاف، وأطلقت المدفعية المصرية طلقات كبدت إسرائيل خسائر كبيرة، وقرر رئيس أركان الجيش المصري وقتها الفريق عبد المنعم رياض، أن يرى الخسائر بنفسه، لكن العدو رصده واستشهد يوم 9 مارس، وفي يوم 10 مارس عبرت المجموعة 139 قتال، وقضت تماما على الموقع الذي أطلق مدفعيته واغتال الشهيد عبد المنعم رياض.

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