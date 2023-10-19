رئيس جامعة دمياط يشهد احتفالية اليوم العالمي للمعلم

شهد مساء أمس، الدكتور حمدان ربيع المتولى، رئيس جامعة دمياط، احتفالية الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم والتي أقيمت بمدرج كلية التربية النوعية، حيث كان في استقباله الدكتور محمد عماشة عميد كلية التربية النوعية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية والدكتور أحمد عبد الفتاح الزكي منسق نادي اليونيسكو بجامعة دمياط.

افتتاح معرض التربية الفنية وأعمال الطلبة من إعادة التدوير

وعلى هامش الزيارة افتتح رئيس الجامعة معرض التربية الفنية والاقتصاد المنزلي، وأعرب عن سعادته البالغة عن مستوى الأعمال التى يصممها طلاب وطالبات الكلية وتنظيم المعرض، كما أشاد بالأعمال التي يقدمها قسم الاقتصاد المنزلى وطريقة إعادة تدوير لبعض الملابس المستعملة ووضع أفكار جديدة لإعادة استخدامها مرة أخرى.

وبعد ذلك توجه لمدرج الكلية، حيث بدأت بالسلام الجمهوري ثم آيات من القرآن الكريم، ثم كلمات الحضور وهم الأستاذ علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وكلمة الدكتور أحمد عبد الفتاح الزكي منسق نادي اليونيسكو بجامعة دمياط ثم كلمة الدكتور محمد عماشة عميد كلية التربية النوعية وكلمة الدكتور أمانى عوض عميد كلية التربية وكلمة الدكتور أسامة زيدان عميد كلية التربية النوعية السابق، والتي تحدثوا فيها عن أهمية دور المعلم.

العنصر البشري أهم عنصر في العملية التعليمية رغم التطورات

عقب ذلك جاءت كلمت الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة، والتي وجه فيها الشكر للحضور من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة والطالبات كما وجه التحية للمعلمين ضيوف جامعة دمياط حيث أكد أنه مهما حدث من تطورات وتكنولوجيا في التعلم سيظل العنصر البشرى هو أهم عنصر في العملية التعليمية ولذلك نجد أن تأثيراً المعلم تأثيراً كبير جداً بشكل مباشر وغير مباشر ونحن اليوم نحتفل بهذا اليوم ونحترم ونجل ونقدر المعلم.

تكريم المعلمين المتميزين بدمياط

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم عدد من المعلمين المتميزين على مستوى مدارس محافظة دمياط والجدير بالذكر أن يوم المعلم العالمي يهدف إلى التركيز على «تقدير وتقييم وتحسين المعلمين في العالم» وإتاحة الفرصة للنظر في القضايا المتعلقة بالمعلمين والتدريس.