«سحارة سرابيوم».. معالجة مياه الصرف الزراعي لري 150 ألف فدان

على مدار أكثر من 30 عاماً، عانت الأراضى المزروعة فى قرى القنطرة شرق من جفاف الترع بعد أزمات متتالية فى مياه الرى، الأمر الذى دفعهم للاعتماد على حفر آبار المياه والاعتماد عليها، ما تسبب فى أضرار مختلفة لبعض المحاصيل وتوقف زراعتها.

وقال المهندس أحمد سعد زغلول، المشرف على تنفيذ مشروع سحارة سرابيوم فى تصريحات لـ«الوطن» إن مشروع سحارة سرابيوم نجح فى نقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسى مروراً بترعة السويس إلى سحارة سرابيوم لتمر المياه أسفل قناة السويس وتصل إلى ترعة الشيخ زايد شرق القناة، مضيفاً أن سحارة سرابيوم هى أكبر مشروع مائى عبر أسفل قناة السويس لنقل المياه إلى سيناء وتوفير مياه الرى لأكثر من 200 ألف فدان.

ويستهدف المشروع نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة الزراعى بشكل يومى ونقل المياه المعالجة إلى ترع شرق قناة السويس للقضاء على مشكلة جفاف الترع والرى بشكل طبيعى، خاصة فى مشاريع الأمل 1 والأمل 2.

«إبراهيم»: نقلة كبيرة فى الاستثمار الزراعى

وأكد صالح إبراهيم، أحد المزارعين فى قرية الأبطال بمحافظة الإسماعيلية، أن مشروع سحارة سرابيوم مثّل نقلة كبيرة للمزارعين من أهالى القنطرة والمحافظات الأخرى ممن قرروا الاستثمار فى الزراعة شرق قناة السويس.

وتابع: «قبل سحارة سرابيوم، ترك غالبية المزارعين مزارعهم، سواء كانت مزروعة بالمانجو أو الزيتون أو حتى الخضراوات كالطماطم والخيار بعد أزمات المياه المتتالية وعدم قدرتهم على تحمّل نفقات الكهرباء حال الاعتماد على المياه الجوفية».

وأوضح أن سحارة سرابيوم أعادت الروح للأراضى الزراعية، ومياه الرى موجودة وتزيد، والأرض المزروعة قيراطاً أصبحت فداناً وبدأ الخير يعم سيناء أرض الفيروز.

وقال محمد حسن، مزارع مقيم بالقنطرة شرق، إن الأرض فى سيناء تعتبر من أجود الأراضى الزراعية لإنتاجها محصولاً وفيراً من أى صنف، سواء خضراوات أو فاكهة بشرط وجود مياه الرى.

وتابع: «المزارعون يعتمدون فى قرى القنطرة شرق على زراعة المانجو والبرتقال والزيتون وتمثل هذه المساحة ما يقرب من 150 ألف فدان بطول شريط القناة من قرية الأبطال المواجهة لقرية سرابيوم غرباً وحتى قرية الأمل المواجهة لمركز القنطرة غرب على الحدود مع بورسعيد».

وأكد أن مشروع سحارة سرابيوم يعد أحد المشروعات الاستراتيجية الهامة، التى أولاها الرئيس عبدالفتاح السيسى أولوية قصوى بعد افتتاحه مشروع قناة السويس الجديد أملاً فى زيادة الرقعة الزراعية فى سيناء ومد يد التنمية فى أول قرى فى سيناء شرق قناة السويس مباشرة.

وقال محمد فراج، أحد أهالى ومزارعى القنطرة شرق، إن مشروع تبطين الترع فى شرق القناة كان أحد المشروعات الهامة التى نجحت فى الحفاظ على المياه وعدم إهدارها، مشيراً إلى أنه تم تبطين ما يزيد على 60 كيلو تقريباً فى شرق القناة من الترع لخدمة الأماكن الزراعية.