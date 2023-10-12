جني الذهب الأبيض بالغربية ينشر الفرحة بين المزارعين: اهتمام الدولة أثلج قلوبنا

فرحة كبيرة عبّر عنها المزارعين بقرى محافظة الغربية، مع بدء حصاد محصول القطن، في ظل اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والاهتمام بالمزارعين وتحسين نوعية المنتجات الزراعية، وزيادة الإنتاج وزيادة سعر قنطار القطن.

قال صابر عبد الستار، مزارع بقرية المحلة، إن القطن من المحاصيل التي تحتاج إلى فترة تتراوح لـ 9 أشهر زراعة ويبدأ الحصاد مع بداية شهر أكتوبر، والقطن المصري من افضل أنواع القطن على مستوى العالم، ويتميز بطويل التيلة، ويوصف بأنه « الذهب الأبيض».

فرحة المزارعين

وأوضح مجدى عبد الغنى، مزارع بمركز قطور، أن القطن أعاد المزارع إلى زراعته مرة أخرى بعد اهتمام الرئيس السيسي به والعمل على تشجيع المزارعين للتوسع في زراعته، وتوفير كافة مستلزمات الفلاح من البذور المعتمدة التي تعطي إنتاجية عالية، والأسمدة، وتسويق المحصول بأسعار مجزية.

قال الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، إن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بقطاع الزراعة وتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج مؤكدا على أن القطن محصول استراتيجي تتولى القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام به.

اهتمام الدولة

وأشار إلى أن القطن المصري يتمتع بجودة عالمية، وأن القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة بدأت في اتخاذ خطوات مدروسة لإعادته إلى زهوه وسابق عهده في السوق العالمي، وأن محافظة الغربية مساحة القطن المنزرعة 11232 فدانا، وسعر القنطار في المزاد وصل لـ10200 جنيه وقابل للزيادة، وذلك بزيادة تخطت الـ100% مقارنة بأسعار العام الماضي لم تتخطى الـ 5.5 أف جنيه.