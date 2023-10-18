أول تعليق من محمد صلاح على أحداث غزة.. ظهر حزينا وطالب بوقف العنف فورا (فيديو)

قال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، إن العالم شهد في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع.

أضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، أن جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها.

وتابع: «يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها! يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا».

أوضح: «يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا».

وأكمل: «أناشد جميع قادة العالم التكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود».

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