رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

أول تعليق من محمد صلاح على أحداث غزة.. ظهر حزينا وطالب بوقف العنف فورا (فيديو)

كتب:

شريف سليمان
10:17 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
محمد صلاح لاعب ليفربول

محمد صلاح لاعب ليفربول

قال محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، إن العالم شهد في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع.

أضاف في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على «إنستجرام»، أن جميع الأرواح مقدسة، ويجب توفير سبل الحماية لها.

وتابع: «يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها! يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا».

أوضح: «يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا».

وأكمل: «أناشد جميع قادة العالم التكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود».

 

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اقرأ المزيد:

«الصدام يقترب».. هل يسمح ليفربول بانضمام محمد صلاح للفراعنة في أولمبياد باريس؟

«نفسه يحرر فلسطين».. ماذا قال الرياضيون عن محمد صلاح بشأن موقفه من أحداث غزة؟

عزة مصطفى لمنتقدي محمد صلاح: «خرجوه من دماغكم وسيبوه يركز في شغله»

رد فعل الجماهير بعد ظهور محمد صلاح قبل مواجهة الجزائر.. عاجل

مفاجأة بشأن تبرع محمد صلاح للشعب الفلسطيني.. «مبلغ ضخم»| عاجل