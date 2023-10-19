محمود مسلم: موقف مصر من القضية الفلسطينية الأوضح والأكثر شفافية وشرفا

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن القوة العربية إن اجتمعت فهي كبيرة وعظمى، وصاحبة تأثير ونفوذ كبير، لكن هذا الأمر ليس موجودا في كل الأزمات، مشددًا على أن مصر قدمت للقضية الفلسطينية ما هو أغلى من كل شيء وهو الدم، وبالتالي فإنها لا يمكنها التخاذل عن هذه القضية.

إسرائيل أقرب للمجتمع الغربي من العرب

وأضاف «مسلم»، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم»، عبر قناة «ON»، أنّ إسرائيل أقرب للمجتمع الغربي من العرب، وهي أداة من أدوات الولايات المتحدة في المنطقة، وبالتالي فإن أمريكا لا تجاملها فقط، لكنها تعتبرها الولاية الحادية والخمسين في أمريكا.

مسلم: هناك ضعف عربي وعدم وحدة عربية

وتابع رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن: «أمريكا تركت إسرائيل في المنطقة تنفذ سياساتها، وعندما وجدتها في أزمة كبيرة، اضطرت إلى الدفاع عنها وتنفيذ سياساتها، بالإضافة إلى الضعف العربي وعدم الوحدة العربية، وهناك خذلان وأمور لسنا معتادين عليها، أما الموقف المصري فهو الأوضح والأكثر صراحة وشفافية وشرفا من وجهة نظري، وهذا الأمر واجب وفرض عليها».