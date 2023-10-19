صلى ركعتي شكر باستشهاد ابنه الأكبر في غزة.. «ربيناهم على الجهاد»

لقطة مؤثرة جسدها أحد الآباء بعد استشهاد ابنه البكر، الذي راح قبل ساعات، نتيجة هجمات الاحتلال الأخيرة على قطاع غزة، ليؤمن بقضاء الله وقدره ومشيئته في اختبار الله عز وجل له، ليتلقى الخبر بصدر رحب ليصلي ركعتي شكر باستشهاد ابنه الأكبر، في واحد من المشاهد الإنسانية التي تزلزل القلوب بعد رؤيتها، وتعكس مدى إيمان الشعب الفلسطيني نتيجة كل أزمة.

صلى ركعتي شكر باستشهاد ابنه الأكبر.. «ربيناهم على الجهاد»

جلس بين يدي الله ليصلي ركعتي شكر على استشهاد ابنه البكر، الذي راح ضحية عمليات القصف الأخيرة التي شهدتها غزة، لتكن هذه رده فعله التي جرى توثيقها بعدسة المصور الفلسطيني أحمد حجازي، عبر حسابه الرسمي على الانستجرام «هذا الأب فقد ابنه البكر وذهب ليصلي ركعتي شكر توديعًا له وشكر الله عز وجل».

وذكر الأب خلال مقطع فيديو نشر على صفحة المصور، الذي نشره «أحمد» عبر حسابه على الإنستجرام، أنه على الرغم من فقده نجله البكر إلا أنه ظل يواسي الأهالي نتيجة مصيبتهم ويلهمهم الصبر والسلون، وبعد ذلك تحرك ليذهب ليتوضأ استعدادًا للصلاة بعد استشهاد ابنه، ليبرهن ذلك المشهد الذي لم يتجاوز بضع دقائق على صبره وتحمله الكبير.

قصف مستشفى المعمداني

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بمدينة غزة.

وكان القصف الأخير قبل ساعات لواحدة من المدارس، التي أفاد بها تليفزيون فلسطين، عبر البث المباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأهالي والأطقم الطبية يقومون حاليًا بانتشال عشرات الشهداء والجرحى، إثر قصف قوات الاحتلال لإحدى المدارس التابعة للأونروا في مخيم المغازي في وسط غزة، ويتواجد بها عدد كبير من النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة.