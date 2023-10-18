42 حزبا تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

أدان تحالف الأحزاب المصرية، الجرائم التي ارتكبتها دولة إسرائيل، ضد المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ من شعب فلسطين في قطاع غزة، ومجزرة مستشفى المعمداني ضد المرضى والمدنيين، لافتا إلى أن هذه المجزرة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، يجرمها ويحرمها القانون الدولي الإنساني وكل المواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية، وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين أوقات الحرب.

العدوان الإسرائيلي

وشجب التحالف حصار إسرائيل لقطاع غزة، ومنع الوقود والكهرباء والمياه المواد الغذائية والدواء، موضحا أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من قتل وتخريب وإرهاب، وصمة عار يسطرها التاريخ بأشد عبارات الخزي والعار.

وأشاد رؤساء أحزاب التحالف والسياسيين، بالموقف الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اندلاع الأزمة، ورفضة محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، عندما أعلن أن فلسطين في القلب، وسيناء خط أحمر، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة والشرطة المدنية في حفظ الأمن والأمان للمصريين.

القضية الفلسطينية

وأشادت أحزاب التحالف بحنكة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إدارته لهذا الملف الشائك باحترافية شديدة، وكذا دعوته لمؤتمر دولي للنظر في القضية الفلسطينية من منظور شامل.

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ كل ما يراه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ على الأراضي المصرية وسلامة المواطن.