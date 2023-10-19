عاجل.. تحذير هام من الأرصاد من ظاهرة تحدث في الرابعة فجرا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اعتبارا من الخميس 19 أكتوبر وحتى الثلاثاء 24 أكتوبر.

هيئة الأرصاد توضح حالة الطقس على البلاد من الخميس إلى الثلاثاء

وحذرت الأرصاد في بيانها من شبورة مائية ونشاط للرياح على بعض المناطق، بينما كشفت عن أن طقس الخميس، سيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية وطقس مائل للبرودة على بعض المحافظات

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى السابعة صباح الخميس على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة وشمال الصعيد.

وأكدت الأرصاد أيضا أن الشبورة المائية ستكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مشددة على أنه سيكون هناك نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وسيتمر نشاط الرياح والشبورة المائية على نفس المناطق بدايةً من الخميس وحتى الثلاثاء 24 أكتوبر، بحسب بيان هيئة الأرصاد، التي ستقوم بتحديث تنبؤات الطقس بشكل يومي.