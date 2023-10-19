التحفظ على لحوم دواجن وسجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الشيخ

قال الدكتور شعبان المغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في كفر الشيخ، إن الحملات المشتركة مع مديرية التموين مستمرة بهدف ضبط اللحوم والأسماك والألبان غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي من شأنها أن تؤثر على صحة الإنسان.

ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك

وأوضح «المغنم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى ضبط 60 كيلو دواجن لدى لعدد من المحلات في مدينة مطوبس، و10 كيلوجرامات سجق وجرى تحرير عدد من المحاضر بتلك الوقائع، والعرض على الجهات المعنية في هذا الشأن.

حملات تفتيشية مستمرة لضبط المخالفين

وشدد على أن المديرية تسعى دائمًا لضبط المواد الغذائية، واللحوم، والأسماك غير الصالحة للاسهلاك الآدمي في المحال والمتاجر، بما يضمن الحفاظ على صحة المواطنين، ومحاربة حالات الغش التجاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري.