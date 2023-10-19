استشهاد «جنين داخل بطن أمه» في قصف إسرائيلي جديد على رفح الفلسطينية

أحداث مأساوية متلاحقة تشهدها فلسطين في الوقت الراهن، في ظل القصف المستمر من العدوان الإسرائيلي لمنازل في مدينة رفح، أدت لسقوط عشرات الشهداء خلال الساعات القليلة الماضية.

طفلة 5 أيام بين ضحايا العدوان الإسرائيلي على أحد المنازل في رفح

«طفلة 5 أيام»، هكذا رصدت عدسة المصور الفلسطيني عبدالله العطار، سقوط ضحايا جدد بعد استهداف العدوان الإسرائيلي لمنازل جديدة بمدينة رفح، معظمهم من الأطفال، ومن بينهم طفلة لم تتخطَ الـ5 أيام من عمرها.

«حسبي الله ونعم الوكيل.. طفلة 5 أيام ولدت في الحرب»، هكذا كشف أحد الأطباء الفلسطينيين الحالة الصحية للطفلة من خلال مقطع مصور عبر حساب المصور الفلسطيني، مؤكدا أن حالتها صعبة للغاية.

لم يكن مشهد الطفلة الرضيعة هو المشهد المؤثر الوحيد في آخر استهدافات العدوان الإسرائيلي لمنازل العزل في رفح، حيث نشر المصور الفلسطيني محمد بسام المتواجد داخل مستشفى النجار بمدينة رفح، استشهاد طفل داخل بطن أمه، في مشهد تقشعر له الأبدان، حيث أخرجه الأطباء طفلا مكتملا متوفى، بعد القصف الأخير.

استشهاد جنين في بطن أمه بعد قصف العدوان الإسرائيلي لأحد منازل رفح

وكشف المصوران الفلسطنيان العطار وبسام، أن القصف الأخير راح ضحيته 20 شهيدا من بينهم 7 أطفال، كما سقط عشرات المصابين وسط محاولات إسعافهم داخل المستشفى.

وكان العدوان الإسرائيلي استهدف مستشفى المعمداني بـ فلسطين في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الثلاثاء، في مجزرة هزت العالم بأكمله، والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 800 شهيد وجريح.