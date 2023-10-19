السفير محمد العرابي عن دبلوماسية حرب أكتوبر: لعبت دورا كبيرا في النصر

عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية في جامعة عين شمس، ندوة بمناسبة الاحتفالات باليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، وبمشاركة كل من السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس إدارة المركز، وأدار الندوة الدكتور حاتم العبد، مدير المركز.

الدبلوماسية المصرية ودورها في حرب أكتوبر

ورحب الدكتور حاتم العبد بالحضور، مؤكدا على ضرورة الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة، لتعريف أجيال الشباب بأمجاد الجيش المصري وبطولاته التاريخية والتصدي لما ينشر من معلومات مغلوطة، تهدف إلى زعزعة إيمان الشباب بهذا الإنجاز العسكري العظيم.

فيما تحدث سعادة السفير محمد العرابي، عن أهمية الدبلوماسية المصرية والدور الجوهري الذي لعبته قبل وإبان وعقب الحرب، كما أشار إلى منهج الرئيس الأسبق السادات، في إدارة الحرب وحسن اختياره للشخصيات المناسبة لفترات الحرب والسلام، ومهارته في التفاوض للحصول على حقوق مصر كاملة، حتى إن بعض من هذه المباحثات تدرس في الكليات العسكرية في مختلف دول العالم حتى يومنا هذا، مؤكدًا في نهاية كلمته أن الدبلوماسية سلاحًا لا يقل أهمية عن السلاح العسكري، حتى إنها تكون أحيانًا الخيار الأنسب لاسترداد الحقوق.