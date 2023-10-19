محمود مسلم: 7 أكتوبر أخرج القضية الفلسطينية من مرحلة النسيان إلى التفكير

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن التحرك المصري الأمريكي قد يكون فاعلا فيما يتعلق بالأزمة الفلسطينية المستمرة منذ 12 يوما، وذلك خلال تعليقه على الاتصال الذي جمع بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، لافتًا إلى أن ما حدث في 7 أكتوبر أخرج القضية الفلسطينية من مرحلة النسيان إلى مرحلة التفكير.

ضرورة دخول المساعدات وفترة للتهدئة

وأضاف «مسلم»، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «كل يوم»، عبر قناة «ON»: «هناك أكثر من خطوة يجب أن تحدث، مثل فتح المعبر ودخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل عاجل وسريع، والأمر الثاني هو فترة للتهدئة، أما بالنسبة إلى قمة القاهرة، فإن دولا كثيرة ستشارك فيها، وأعتقد أننا قد نشهد بعض التحركات».

الوضع الراهن في فلسطين

وحول الوضع الراهن في فلسطين، أكد رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن: «نحن أمام كِذب إسرائيلي فج، وعندما ضربت المستشفى زعمت بأن الجهاد أو حماس نفذت الهجوم، رغم أنهما لا تمتلكان هذه القوة، وإسرائيل مستمرة في الكذب والادعاء، وشاهدنا نتنياهو وهو يشبه حماس بداعش، رغم الفارق الكبير بينهما، والقضية مشتعلة وتحتاج إلى اتخاذ الخطوة الأولى لأن الأبرياء المدنيين الفلسطينيين لا ذنب لهم والعقاب الجماعي الذي تفعله إسرائيل ليس شيئا منطقيا».