استشهاد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في جرائم إسرائيلية بالضفة الغربية

استشهد 7 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، خلال 12 ساعة، في جرائم إسرائيلية ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المحافظات الشمالية الفلسطينية. ورفعت هذه الجرائم عدد شهداء الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 69 شهيدا.

وبحسب وكالة وفا، شهدت محافظتي رام الله والبيرة، استشهاد الطفلين قيس تيم شلش (17 عاما)، وخليل محمد خليل (15 عاما)، بالرصاص الحي، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لهما، عند مدخل قرية شقبا غرب رام الله.

وفي محافظة طولكرم، استشهد الطفل طه محاميد البالغ 16 عاما من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

كما استشهد الشاب محمد عبد الرحمن حسين فواقة (21 عاما) برصاص الاحتلال، في قرية دورا القرع شمال رام الله، والشاب جبريل عوض برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بدرس غرب رام الله.

وفي محافظة نابلس، استشهد الشاب إبراهيم نزيه إبراهيم الحج علي (24 عاما) متأثرا بجروحه الحرجة التي أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة جماعين جنوب نابلس، أنا في محافظة بيت لحم، استشهد الطفل أحمد منير صدوق البالغ 14 عاما من مخيم الدهيشة، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي محافظة طولكرم، استشهد الطفل طه محاميد البالغ 16 عاما من مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بعد أن تركته قوات الاحتلال ملقى على الأرض ينزف نحو ساعة، ومنعت مركبات الإسعاف من نقله إلى المستشفى.

وأدانت الفصائل الفلسطينية، هذه الجرائم، واعتبرتها جرائم حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان، كما طالبت المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي.