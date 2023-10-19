انخفاض ‎سعر طن الحديد اليوم.. «عز» بـ35 ألف جنيه

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن تراجع سعر طن الحديد اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، بنحو 62 جنيهًا في سعر الحديد الاستثماري، خاصة حديد عز، حيث بلغ السعر نحو 34 ألفا و687 جنيهًا للطن، مقارنةً بأسعار أمس.

أسعار الحديد اليوم

تنشر «الوطن» سعر طن الحديد اليوم الخميس، حيث سجل السعر 35 ألفا و966 جنيها للطن بالنسبة لـ حديد عز للمستهلك، مضافا إليه مصاريف النقل وهامش الربح.

أسعار الحديد للمستهلك

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألف و687 جنيها.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألف جنيه.

- حديد العتال بـ32 ألف و800 جنيه للطن.

- حديد المعادي بسعر 32 ألفا و200 جنيه.

- حديد عطية وصل إلى 32 ألفا و700 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- حديد مصر ستيل سجل 32 ألفا و100 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفا و400 جنيه.

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفا و500 جنيه.

- بينما جاء سعر حديد بشاي بـ34 ألفا جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.