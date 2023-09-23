سعر طن الحديد اليوم.. «عز» يسجل 36 ألفا و311 جنيها

سجل سعر طن الحديد اليوم، نحو 35 ألفًا و422 جنيهًا، بالنسبة للحديد الاستثماري، محققًا ثباتًا في الأسعار مقارنة بأمس الجمعة، وفق ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فيما يخص أسعار الحديد اليوم السبت 23-9-2023.

أسعار الحديد اليوم

تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في الأسواق، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، ومصانع الحديد التي تعلن أسعارها شهريًا.

- سعر طن الحديد اليوم السبت 23-9-2023.. سجل حديد عز 36 ألفًا و311 جنيهًا.

- بلغ سعر طن الحديد اليوم نحو 35 ألفًا و422 جنيهًا بالنسبة للحديد الاستثماري.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا.

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه.

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- حديد سرحان بـ31 ألفًا و800 جنيه.

- حديد مصر ستيل بـ32 ألفًا و100 جنيه.

- حديد الكومي بـ32 ألفًا و400 جنيه.

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.

- سجل سعر حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.