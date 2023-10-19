أنشطة رياضية تتوقف بعد إعلان الحداد على شهداء غزة.. ما مصير الدوري؟

حالة من الحداد فرضتها العديد البلاد إثر تصاعد أحداث غزة على مدار 13 يومًا، وكان آخرها مجزرة مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها المئات من الأشقاء الفلسطنيين، ما بدوره ألقى بظلاله على العديد من الفعاليات الرياضية، التي ستتوقف خلال أيام الحداد.

هل يتوقف الدوري المصري بعد إعلان الحداد؟

هل يتأثر الدوري المصري بحالة الحداد؟.. يعد السؤال الأكثر تداولًا بعد إعلان حالة الحداد بشكل رسمي، وتحرك وزارة الشباب والرياضة من أجل تنفيذ تعليمات الدولة، بفرض الحداد دعمًا وحزنًا على الأحداث الكائنة في فلسطين بالوقت الحالي، والتي راح ضحيتها آلاف المواطنين على مدار 13 يومًا.

لن يتأثر الدوري المصري الذي يستأنف مبارياته بداية من الغد، بحالة الحداد التي فرضتها الدولة، على أن يلتزم فقط بالوقوف دقيقة حداد على أراوح ضحايا القصف في فلسطين على مدار الأيام الماضية، بحسب بيان أصدره اتحاد الكرة.

ما النشاطات الرياضية التي ستتأثر بالحداد؟

أندية الدوري بالكامل أعلنت حالة الحداد لمدة 3 أيام، التزامًا لقرار القيادة المصرية، لكن الأهلي كان له موقفًا استثنائيًا بعدما قرر تخصيص العائد المادي من مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، لإرسالها على شكل مساعدات للأشقاء في غزة، كما دعا أعضاء النادي بكل فروعه للتبرع للمصابين في الأحداث الأخيرة.

أما عن الفعاليات التي سيتم تعليقها لحين انتهاء حالة الحداد، ستكون الفعاليات والمناسبات الرياضية غير الرسمية، والاحتفالات التي تنظمها وزارة الشباب، والتي كان مقررًا لها في الأيام الـ3 المقبلة، التي فرض خلالها الحداد.

ويقتصر الحداد العام على تنظيم أي مناسبات غير رسمية أو احتفالات أو فعاليات، خلال فترة الحداد التي تعلنها الدولة، وتنكس خلالها الأعلام وتضع شارة سوداء على جانب شاشات التلفزيون التابعة للدولة.

يتم وضع شارة سوداء على التليفزيون الرسمي للدولة طوال فترة الحداد، وتقوم الدولة خلال فترة الحداد بتنكيس الأعلام، كما ينشر قرار الحداد في الجريدة الرسمية للدولة.

وبناء على ذلك تقام مباريات الدوري المصري بشكل طبيعي، على أن تقام مباراة بين المصري البورسعيدي وطلائع الجيش، وسيراميكا كليوباترا والداخلية.