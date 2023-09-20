أصبح موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري، حديث الشارع المصري بعد فوز النادي الأهلي بالأمس على المصري برباعية؛ إذ تعد المباراة من أقوى لقاءات المسابقة في هذا الموسم، في ظل المنافسة القوية للفرق الثلاثة على البطولة المحببة لجماهير الكرة المصرية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نستعرض في التقرير التالي، موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، وفق الجدول المعلن:

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023/ 2024 غدا الخميس في السابعة مساء على ستاد الدفاع الجوي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتذاع مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري عبر قناة أون سبورت الراعي الرسمي للبطولة، وجاء ترددها كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11861.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 10853.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.