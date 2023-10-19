فيلم «الخميس اللي جاي» يحقق 123 ألف جنيه إيرادات في أول يوم عرض

حقق فيلم «الخميس اللي جاي» نجاحا كبيرا بدور العرض أمس في أول أيام طرحه، حيث أنه احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة الأخرى.

إيرادات فيلم «الخميس اللي جاي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم «الخميس اللي جاي» حقق أمس 123 ألف جنيه في أول أيام عرضه بدور العرض .

ويأتي عرض فيلم «الخميس اللي جاي»، بعدما قرر مسؤولو التوزيع، سحب فيلمي «ع الزيرو» للفنان محمد رمضان، و«مرعي البريمو» للفنان محمد هنيدي، من دور العرض، بسبب ضعف الإيرادات للغاية، ووصولها إلى رقم هزيل.

أبطال وأحداث فيلم الخميس اللي جاي

فيلم الخميس اللي جاي بطولة بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، مي كساب، حسام داغر، سليمان عيد، سامي مغاوري، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، ليلى عزب العرب، إيمان السيد، عبير منير، تأليف ورشة كتابة، إخراج حسن صالح.

تدور قصة فيلم الخميس اللي جاي، في إطار كوميدي يجمع بين التشويق والفانتازيا، حول قصر مهجور يصيب من يقترب منه بلعنة غريبة، ويحاول أبطال العمل فك طلاسم ما يحدث لهم.