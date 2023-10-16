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أيتن عامر تواصل تصوير مشاهدها في فيلم «درويلة» بطولة عمرو عبد الجليل

كتب:

أحمد حسين صوان
01:30 ص | الإثنين 16 أكتوبر 2023
أيتن عامر

أيتن عامر

تواصل الفنانة أيتن عامر، تصوير مشاهدها في فيلم «درويلة» بطولة الثنائي عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغني، في أحد مواقع التصوير بالجيزة، تمهيدًا لطرحه في دور العرض، خلال الأسابيع المُقبلة.

شخصية أيتن عامر خلال أحداث فيلم «درويلة»

وتُجسد أيتن عامر، خلال أحداث فيلم «درويلة»، شخصية مطربة، تسعى لتحقيق الشهرة والنجاح، من خلال الوقوف على مسرح درويلة، لتواجه العديد من الصعوبات، وذلك في إطار من الإثارة والتشويق.

ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغني، وأيتن عامر، وحسني شتا، ووائل ترك، ومحمد علي رزق، والمطرب مسلم، والعمل من إخراج معوض إسماعيل، وإنتاج محمد دياسطي.

ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من عمرو عبد الجليل، ومحمود عبد المغني، وأيتن عامر، وحسني شتا، ووائل ترك، ومحمد علي رزق، والمطرب مسلم، والعمل من إخراج معوض إسماعيل، وإنتاج محمد دياسطي.

كما تُشارك أيتن عامر، في فيلم عنب، بجانب كل من إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري، توني ماهر، والفيلم من قصة امين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، ومن إخراج أحمد نور.

 

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.