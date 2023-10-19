وظائف خالية بمرتبات مجزية وتأمينات طبية واجتماعية.. اعرف الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وظائف خالية لخريجي الجامعات للعمل في مكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير فرص عمل للشباب تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية، وبمرتبات مناسبة.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية التي أعلنت عنها عبر صفحتها الرسمية، وترصد السطور التالية الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف وكيفية التقديم لها، كما يلي.

الشروط المطلوبة لوظائف وزارة الشباب والرياضة

- مكان العمل بـ الوظائف يكون في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف الخالية حاصلا على درجة البكالوريوس.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة 3 سنوات في نفس الوظيفة.

- أن يكون المتقدم للوظائف جيدا في اللغة الإنجليزية.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة العاملين بها راتبا مجزيا للغاية.

- توفر الشركة للعاملين بها التأمين الطبي والاجتماعي.

- تمنح الشركة للعاملين بها يومين إجازة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 8 ساعات.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة الدخول للاستمارة الخاصة بها والموجودة بالصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة، وملء البيانات المطلوبة للوظيفة.