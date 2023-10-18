وظائف جديدة بمديرية العمل في القليوبية.. رواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية توفير 538 وظيفة للراغبين في العمل بالقطاع الخاص متوفرة في 3 شركات ومصانع كبري في العبور وقليوب، ضمن النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات التي تستقبل طلبات راغبي العمل وترشحهم على هذه الوظائف المُعلن عنها.

تستعرض «الوطن» وظائف مديرية العمل بالقليوبية، والرواتب الخاصة بها والتخصصات والشروط وأماكن العمل والمقابلات.

خريطة وظائف مديرية العمل بالقليوبية

أوضح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مديرية العمل أعلنت اليوم توفير وظائف جديدة بالقليوبية بإجمالي 538 وظيفة جديدة في 3 شركات كالتالي :

- 460 شركة دايس للملابس الجاهزة بقليوب.

- 43 وظيفة بالشركة الشرقية للحلويات والشيكولاتة.

- 35 وظيفة بشركة ديكور تيف جلاس بالمنطقة الأولي الصناعية بالعبور.

بمرتبات تبدأ من 2800 جنيه وحتى 6 آلاف جنيه، بخبرة وبدون ومؤهل وبدون وتناسب جميع التخصصات والمؤهلات.

طريقة التقدم لوظائف مديرية العمل

أشار المحافظ أنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى:.

- وزارة العمل العنوان 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر.

- المديريات التابعة للوزارة - مكاتب العمل التابعة للمديريات .

- مقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية.

- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من هنا.

أضاف المحافظ أن الوظائف الجديدة تأتي في إطار الجهود الرامية لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل في مختلف التخصصات والنوعيات بالقطاع الخاص، حيث تتوافر مزايا التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي.