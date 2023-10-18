وظائف مبيعات في إحدى شركات التكنولوجيا بمرتبات عالية.. عمولات وتأمينات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب من خريجي الجامعات في إحدى شركات التكنولوجيا، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب في مختلف المجالات، لمساعدتهم على بدء حياتهم المهنية والحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل الوظائف الخالية في إحدى شركات التكنولوجيا المعلن عنها، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف الخالية وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في القاهرة «مدينة نصر - تجمع - وسط البلد - المعادي - حلوان)، والجيزة (الجيزة - الدقي - المنيل - الهرم - فيصل - إمبابة - المهندسين - الصف - الوراق»، وأكتوبر «أكتوبر - الشيخ زايد - حدائق الأهرام - حدائق أكتوبر».

- أن يكون المتقدن للوظائف من خريجي الجامعات وحاصل على مؤهل عالي.

- الوظائف المتاح التقديم لها للذكور والإناث.

الحقوق والمميزات

- تمنح الشركة للعاملين بها راتب عالي بالإضافة إلى عمولة.

- عدد ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات.

- تمنح الشركة للعاملين بها يوم إجازة أسبوعيا.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة والدخول إلى الاستمارة الخاصة بتقديم طلب التوظيف وملء البيانات المطلوبة.