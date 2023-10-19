شيماء البرديني: القضية الفلسطينية إرث لن نتركه إلا بتحقيق الثوابت فيه

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف ما يُدار تجاه مصر والمنطقة العربية بأكملها إضافة إلى القضية الفلسطينية، الإرث الذي لن نتركه إلا بتحقيق الثوابت فيه، وهي عودة الأرض وتملك الفلسطينيين ووجود دولة فلسطين، والحلول التي تبدأ من إيقاف إطلاق النار والممارسات الوحشية.

مواقف القيادة السياسية منذ اندلاع الأزمة

وأضافت البرديني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «شارع مصر»، تقديم الإعلامية هاجر جميل عبر راديو «شعبي إف إم»، أنّ القيادة السياسية المصرية اتخذت مواقف متعددة في هذه الأزمة منذ اندلاعها من حيث قوافل المساعدات والإغاثة المتواجدة على الحدود، والموقف المصري الحاد والصارم الخاص بعدم فتح المعبر إلا في الاتجاهين، إذ تصل المساعدات إلى الجانب الفلسطيني في غزة بصورة مؤمنة تمامًا، ثم يخرج الرعايا الأجانب.

خروج الرعايا الأجانب أمر مشروط

وتابع: «خروج الرعايا الأجانب عبر المعبر أمر مشروط»، متسائلة: «أي إنسانية يتحدث عنها الجانب الإسرائيلي بعد قصفه لمستشفى بها العزل والأطفال؟»، مشيرة إلى أنّه لا يوجد فرق بين القوات والقيادات والحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي، فالشعب الذي يوافق حكومته على تلك الممارسات والانتهاكات بمثابة موافقة ومشاركة منهم في الجريمة.