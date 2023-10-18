«شباب كفر الشيخ» تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، بمركز شباب البرية التابع لإدارة شباب الرياض، بمشاركة أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب «الضبعة، ومدينة الرياض، والرغامة، وفرج الكبري»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

محاضرة عن مفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات حقيبة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، ونبض، وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، والحروق، والجروح، والإغماء، وضربات الشمس، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها»، بجانب تطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر.

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة

قدم الدورة التدريبية الدكتور محمد الشوادفي، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير المشروعات، والقائد عبد الفتاح، الوكيل المنسق الكشفي بالمديرية، وهشام فتح الله، مدير إدارة شباب الرياض.