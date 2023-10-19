محافظ الغربية: حريصون على التوسع في مشاريع رصف الطرق لتقليل الكثافات المرورية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن المحافظة حريصة على التوسع في مشاريع الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية، ما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية اليوم بمركز كفر الزيات، بحضور عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات من أجل متابعة محور ترعة النعناعية بكفر الزيات.

محور مروري جديد

وتابع المحافظ تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة إنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية.

سرعة إنهاء الأعمال

ووجه محافظ الغربية خلال الجولة بسرعة إنهاء الأعمال وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروع والتأكيد على مسؤولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقا للخطة الزمنية.