«أوقاف البحيرة» توزع طنين من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

أعلن الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة تسليم 2 طن لحوم من صكوك الإطعام لمديرية التضامن الاجتماعي لتوزيعها على مستحقيها.

تنفيذ مشروع صكوك الإطعام في البحيرة

أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الإطعام بمختلف القرى والمراكز لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وقدمت نائب محافظ البحيرة الشكر لكل من أسهم بجهد أو مال في هذا المشروع التكافلي، ووجهت بأهمية وجود إشراف دائم من رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي لضمان وصول تلك اللحوم لمستحقيها.

صكوك الأضاحي

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى أنه سيتم استلام العديد من صكوك الأضاحي خلال الأيام القادمة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير متطلباتهم.

تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين

جاء في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية، لتعزيز روح التكافل والتآزر بين أبناء المجتمع.